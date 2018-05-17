Asya Borsaları

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesine karşın Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti. Endeks, 22.800 destek seviyesinin altına inmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerken, günü de yüzde 0,5'lik kazançla 22.838,37 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 110,4 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Çin'de doğrudan yabancı yatırımların, artış beklentisine karşın yüzde 1,1'lik düşüş kaydetmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 geriledi ve kapanışa yakın 3.153,7 puanda dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.452,55 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 35.296,77 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 gerilemeyle 30.990,65 puanda seyrediyor.