Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkkei 225 endeksi, dün 22.500 puan direncini test etmesi sonrası bugün yüzde 1,2'lik yükselişle günü 22.758,48 puandan tamamladı. Analistler, endeksteki yükselişte 22.500 puan direncinin aşılmasının etkili olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanacağını söyledi.

Dolar/yen paritesi ise 109,4 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.180,76 puanla yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verirken, kapanışa doğru yüzde 0,2'lik düşüşle 3.167,9 puana geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,6 değer kazandı ve 2.477,71 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3'lük artışla 35.334,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1'lik yükselişle 31.125,14 puanda seyrediyor.