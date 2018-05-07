Asya Borsaları

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, cuma günü yaklaşık 3 ayın zirvesini görmesinin ardından bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 22.500 puanın altına indi. Endeks, kapanışta kayıplarını telafi ederek yüzde 0,03'lük düşüşle 22.467,16 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 109,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bir süredir test ettiği 3.100 puanın üzerine çıkmasının ardından yükselişini hızlandırırken, kapanışa doğru yüzde 1,4 primle 3.143,55 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 1,04 azalarak günü 2.461,38 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 35.023,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 29.985,44 puanda seyrediyor.