Asya Borsaları

Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

BoJ, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakırken, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Para politikası duruşunda değişikliğe gitmeyen BoJ, ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı metinden "2019 mali yılı civarında yüzde 2,0'lik enflasyon hedefine ulaşılacağı" ifadesini çıkardı. Banka öte yandan, enflasyon beklentisini bu yıl için 0,1 puan azaltarak yüzde 1,3'e çekti, büyüme öngörüsünü ise 0,2 puan artırarak yüzde 1,6'ya yükseltti.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi 22.500 puanı test etmesi sonrasında bu seviyede tutunamayarak kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,7 yükselişle 22.467,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 109,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dün analistlerin kritik destek olarak nitelendirdiği 3.100 puanın altına inmesi sonrasında bugün dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa doğru yüzde 0,1'lik artışla 3.077,33 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle günü 2.498,54 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 34.936,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 30.207,23 puanda seyrediyor.