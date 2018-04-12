Asya Borsaları

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Hafta başından bu yana pozitif seyreden Asya piyasalarında, bugün Suriye odaklı gelişmeler ve artan ABD- Rusya gerilimi ile negatif bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, gün içinde 21.591,4-21.719,4 puan bandında seyretmesinin ardından günü yüzde 0,1 düşüşle 21.660,28 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3.200 puanın altına inmesi sonrasında düşüşünü hızlandırırken, günü yüzde 0,9 gerilemeyle 3.180,16 puandan kapattı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azaldı ve kapanışta 2.442,71 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 34.040,72 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 30.746,57 puanda seyrediyor.