Asya Borsaları

Asya borsalarında, hizmet sektörüne ilişkin açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrasında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI, martta önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 50,9'a geriledi. Hizmet sektöründe yavaşlamaya işaret eden verinin yanı sıra Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi de Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı.

Gelişmeler sonrasında Nikkei 225 endeksi, 21.238,2 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederken, günü de yüzde 0,1 artışla 21.319,55 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,6 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Çin'de Caixin tarafından açıklanan hizmet sektörü PMI martta önceki aya kıyasla 2,2 puan azalarak 52,3'e geriledi. Negatif veriye karşın son dönemde 3.100-3.200 puan bandında seyreden Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa doğru yüzde 0,2 yükselerek 3.143,0 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi, bugün en yüksek 2.447,97 ve en düşük 2.405,91 puanı görmesinin ardından günü yüzde 1,3'lük kayıpla 2.410,33 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 33.454,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 29.967,23 puanda seyrediyor.