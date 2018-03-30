Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan şubat ayı işsizlik ve sanayi üretimi verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalmasına karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla günü 21.454,30 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, son bir haftadır 3.100-3.200 puan bandındaki seyrine devam ederken, kapanışa doğru yüzde 0,3 artışla 3.169,5 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,7 yükselerek haftayı 2.452,1 puandan kapattı.

Hindistan ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.