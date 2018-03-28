Asya Borsaları

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'nin Çin'in teknoloji yatırımlarına sınırlama getirme konusunda yeni adımlar atabileceği haberleri sonrasında, ABD borsalarındaki satış ağırlıklı seyir, bugün Asya borsalarına taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 21.000 puanın altına inse de kapanışa doğru gelen tepki alımları ve yendeki zayıflamadan bulduğu destekle günü bu seviyenin hemen üzerinde tamamladı. Kapanışta 21.031,31 puan olan endeksin günlük kayıpları ise yüzde 1,3'ü buldu.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, gün içinde 3.117,53 puana kadar gerilemesi sonrasında kapanışa doğru yüzde 1,4 azalışla 3.122,29 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 geriledi ve günü 2.419,29 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 33.062,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 düşüşle 30.254,27 puanda seyrediyor.