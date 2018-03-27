Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün hızlı yükseldi. Endeks, artan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 21.000 puanın üzerine çıkarken, günü de yüzde 2,7'lik hızlı yükselişle 21.317,32 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 105,6 seviyelerinde dengelendi.

Dün 1,5 ayın en düşük seviyesini gören Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün yükselişe geçerek kapanışa doğru yüzde 1,1 arttı ve 3.166,65 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak günü 2.452,06 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 33.174,20 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 30.797,07 puanda seyrediyor.