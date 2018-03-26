Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, cuma günü analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 21.000 puanın altına inmesi sonrasında yeni haftaya da düşüşle başladı. Endeks, yendeki zayıflama ve gelen tepki alımlarının etkisiyle kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 0,7 artışla 20.766,1 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 105,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de, ABD ile artan "ticaret savaşları" endişeleriyle Şanghay bileşik endeksi 9 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa doğru yüzde 0,9 azalışla 3.123,6 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi ve günü 2.437,08 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 32.646,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.268,44 puanda seyrediyor.