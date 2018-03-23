Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da yenin dolar karşısında yükselişe geçmesi Nikkei endeksinde sert satışı beraberinde getirdi. Dolar/yen paritesi analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 105 seviyesinin altına inerek 104,65 ile 9 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu gelişme karşısında Nikkei 225 endeksi ise 20.559,61 puanla 5,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından günü yüzde 4,5'lik azalışla 20.617,86 puandan tamamladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Çin'in ticaret savaşından korkmadığını, iyi hazırlıklı olduğunu belirtmesinin ardından artan endişelerle Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,5 düşüşle 3.149,92 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 gerilemeyle günü 2.416,76 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 32.507,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle 30.100,46 puanda seyrediyor.