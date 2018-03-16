Asya Borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ocakta sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı. Piyasa beklentilerinin altında kalan ve sanayi sektöründe önceki döneme göre zayıflamaya işaret eden veri sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 21.676,51 puandan kapandı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybederek analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 106'nın hemen altında dengelendi. Analistler, dolar/yen paritesinde 106 sınırının altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin hızlanabileceğini, bu durumun Nikkei 225 endeksinde satış baskısını artıracağını vurguladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.300 puan desteğinin altına inmesi sonrasında düşüşünü hızlandırırken, kapanışa doğru yüzde 0,6 azalışla 3.272,2 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı ve günü 2.493,97 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 düşüşle 33.381,84 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 31.428,88 puanda seyrediyor.