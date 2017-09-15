Asya borsaları Kuzey Kore'nin bugün yaptığı füze denemesinin ardından karışık bir seyir izliyor.



Kuzey Kore'nin bugün başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlattığı açıklamalarının ardından piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Analistler Kuzey Kore'nin füze denemesinin piyasaları baskı altına aldığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili bugün toplanacağını hatırlattı.



Yapılan füze denemesine kaşın dolar/yen paritesindeki yükselişten destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 artışla 19.909,50 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,51 azalışla 3.354,21 puandan günü tamamladı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,35 artarak kapanışta 2.386,07 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 azalışla 32.193,63 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,01 değer kazancıyla 27.781,30 seviyesinde bulunuyor.