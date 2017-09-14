Asya borsaları karışık bir seyir izledi.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi artışı revize edilmeyerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7'de bırakıldı. Dolar/yen paritesi ise bugün 110,75 ile 16 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve saat 10.00 itibarıyla 110,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.



Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Nikkei 225 endeksi 19.918,39 ile 9 Ağustos'ta bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gelen kar satışları ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,3 azalışla 19.807,44 puandan tamamladı.



Çin'de ağustos ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,4 azalışla 3.371,29 puandan kapattı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artarak kapanışta 2.377,66 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 32.213,80 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 27.761,27 seviyesinde bulunuyor.