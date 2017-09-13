Asya Borsaları

Asya borsalarında, hafta başından bu yana gözlenen yükseliş bugün yerini karışık seyre bıraktı.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyatları Endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı. Beklentilerin altında kalan veriler sonrasında dolar/yen paritesi son 3 günlük yükselişine ara vererek düşüşe geçerken, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 110,03 seviyelerinden seyrediyor. Tüm bu gelişmelere karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 19.865,82 puandan tamamladı.



Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yaklaşık 3 haftadır devam eden yatay seyrini sürdürürken kapanışta yüzde 0,1 artarak 3.384,15 puan oldu.



Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 2.360,18 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 27.893,99 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 primle 32.266,40 puanda seyrediyor.