Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteği, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF)" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20 Asya ülkesinden gelen belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Davetlilerle yerel yönetim deneyimlerini paylaşan Başkan Şahin, sosyal, kültürel ve şeffaf belediyeciliğin inceliklerini anlattı.

Asya ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve potansiyelinin açığa çıkarılması amacıyla en başta turizm başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü toplantıda, fikir alış verişinde bulunuldu.

Gaziantep ile Asya kentleri arasındaki iş birliğini artırıcı protokoller imzalanarak ikili ilişkilere derinlik kazandırılması fikri gündeme getirildi, İpek Yolu üzerinde göç müzesinin kurulması için iyi niyet beyan edildi.

Kültürel gezi kapsamında, GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni yakından görecek katılımcılar, Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdikten sonra şehirden ayrılacak.