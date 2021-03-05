Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Euroleague maçında bugün Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Khimki Moskova - Alba Berlin maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği THY Euroleague maçları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. THY Euroleague maçında, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı gerçekleşecek. Peki, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

ASVEL VİLLEURBANNE - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Euroleague, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı, Lyon'daL'Astroballe Salonu'nda oynanacak. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı, beIN Sports Haber ve Bilyoner TV kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

ASVEL VİLLEURBANNE - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

THY Euroleague heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye saatiyle 22.45'da başlayacak.