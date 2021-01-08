Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

08.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:17
Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes mücadelesi olacak. Peki Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

ASVEL VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES MİLANO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague basketbol maçı 8 Ocak Cuma günü akşam saat 22:45 'dE başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:45'de başlayacak.

ASVEL VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague maçı beIN beIN Sports Haber , Digiturk 83, Kablo TV 223, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

ASVEL VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı L'Astroballe Salonu, Lyon'da oynanacak.

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