Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:45 'de Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes mücadelesi olacak. Peki Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes saat kaçta, ne zaman?