ASVEL, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile anlaştı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.
08.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:43
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.
ASVEL Kulübü, 23 yaşındaki Hayes ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Hayes, geçen sezon katıldığı İtalyan ekibi Pallacanestro Cantu'da, ligde 9,6 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
Kaynak: AA