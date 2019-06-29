ASUS ZenFone 6'nın İki Yeni Modelinin Daha Çıkış Tarihi Belli Oldu

ASUS, amiral gemisi Zenfone 6'nın yeni varyantlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 6 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip modeli şu an marketlerde satılırken ASUS, 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 256GB depolama alanı olan iki modelin de çıkış tarihini belirledi.

Yeni çıkacak iki model de 1 Temmuz 2019 günü Flipkart'ta satışa sunulacak. 6+128GB'lık modelin satış fiyatı yaklaşık 34.999 Hindistan Rupisi (2.940 TL) olarak belirlenirken, 8+256GB'lık model ise 39.999 Hindistan Rupisi (3.360 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ASUS Zenfone 6, 6.46 inç'lik full HD+ çentiksiz bir LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan telefon, Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Geçen günlerde yaptığımız bir haberde de bahsettiğimiz gibi, rakiplerinden farklı olarak kendine özgü 180 derece dönebilen bir kamera kullanıyor.