ASUS ZenFone 6'nın İki Yeni Modelinin Daha Çıkış Tarihi Belli Oldu

ASUS ZenFone 6'nın İki Yeni Modelinin Daha Çıkış Tarihi Belli Oldu

ASUS, ZenFone 6'yı geçen hafta Hindistan'da piyasaya sürmüştü. Telefonun 6 GB RAM 64GB depolama alanı olan modeli satın alınabilirken, ASUS iki yeni modeli daha duyurdu.

ASUS ZenFone 6'nın İki Yeni Modelinin Daha Çıkış Tarihi Belli Oldu

ASUS, amiral gemisi Zenfone 6'nın yeni varyantlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 6 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip modeli şu an marketlerde satılırken ASUS, 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 256GB depolama alanı olan iki modelin de çıkış tarihini belirledi.

Yeni çıkacak iki model de 1 Temmuz 2019 günü Flipkart'ta satışa sunulacak. 6+128GB'lık modelin satış fiyatı yaklaşık 34.999 Hindistan Rupisi (2.940 TL) olarak belirlenirken, 8+256GB'lık model ise 39.999 Hindistan Rupisi (3.360 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ASUS Zenfone 6, 6.46 inç'lik full HD+ çentiksiz bir LCD ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan telefon, Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Geçen günlerde yaptığımız bir haberde de bahsettiğimiz gibi, rakiplerinden farklı olarak kendine özgü 180 derece dönebilen bir kamera kullanıyor.

Kaynak: WebTekno

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et