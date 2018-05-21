Asus Zenbook Pro 15 Ux550gd, Intel İ9 Cpu ve 4k Ekrana Sahip

Intel'in en yeni taşınabilir işlemcisinin Kullanıldığı ASUS ZenBook Pro 15 !



ASUS ZenBook Pro 15 UX550GD, Intel i9 CPU ve 4K Ekrana Sahip.

Asus yeni ASUS ZenBook Pro 15 UX550GD 'e eklediği yeni işlemcisiyle hala ince ve hafif kalmayı başarıyor.Yeni model, Intel'in yeni 8. Nesilini sunan ilk taşınabilir bilgisayarlardan biri.

Altı çekirdekli i9-8950HK işlemci, sadece 18,9 mm inceliğinde ve 1,86 kg ağırlığında.

Yeni ASUS ZenBook Pro 15 UX550GD Özellikleri?



Yeni Zenbook'un en son sürümü (UX550GD modeli), 4GB GDDR5 video belleği taşıyan NVIDIA'nın GeForce GTX 1050 GPU'sunu barındırabilir.

i9 yongası, 4K dokunmatik ekran ve 1 TB'a kadar depolama ve 16GB'a kadar DD4 RAM ile birleştirilmiş olan bu grafik işlemcisi sahip.

Makineyi hem bilgisayar kullanıcılarının hem de video düzenleyicileri için, bilgisayar kullanıcılarının çoğundan daha fazla güce ihtiyaç duyan güçlü bir seçenek haline getirebilir.

Tüm bu güçlü özelliklere rağmen ASUS ZenBook Pro 15 bataryası 9.5 saatten fazla bir kullanım süresi vaat ediyor. Ayrıca 49 dakika içinde yüzde 60'a kadar şarj olabiliyor.

Bağlantı Portları tarafında ise, dual-bant 802.11ac gigabit Wi-Fi; iki adet Thunderbolt 3 USB-C portu, bir çift USB 3.1 Gen 2 portu ve HDMI çıkışı bulunuyor.

Ses sistemi tarafında ise; önceki modellere göre biraz daha cazip hale geldi. Harman Kardon, ASUS'un 1.4 katı kadar ses çıkaran yeni hoparlörlerin geliştirilmesine yardımcı oldu.

ASUS, dizüstü bilgisayar için fiyatlandırmayı henüz açıklamamış olsa da, ince ve hafif bir gövdeye yerleştirilmiş en üst düzey taşınabilir bileşenlerle birlikte, en üst seviye model kesinlikle bütçe dostu olmayacaktır.

Bununla birlikte fiyatı düşürecek daha makul fiyat ve konfigürasyon seçenekli UX550GD modelleri olacak. Bunu da ekleyelim.

AnandTech

ASUS



https://www.teknotalk.com/asus-zenbook-pro-15-ux550gd-63806/