Asus, Wolfteam Türkiye Kupası 2018'in Ana Sponsoru Oldu

TÜRKİYE'NİN en çok oynanan FPS oyunu Wolfteam'in 2018 yılında düzenlenecek Wolfteam Türkiye Kupası turnuvasının ana sponsoru dünyaca ünlü bilgisayar markası ASUS oldu. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 adını alan turnuvada Türkiye'nin güçlü espor takımları yer alacak.

Türkiye'nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam'in 2018 yılı boyunca düzenlenecek turnuvası Wolfteam Türkiye Kupası'nın ana sponsoru dünyanın en büyük bilgisayar markalarından ASUS oldu.

Espor'a olan yatırımları her geçen yıl büyüyen Wolfteam bu sene ASUS Türkiye ile anlaşarak oyuncularına muhteşem bir turnuva sezonu sunmaya hazırlanıyor. Şampiyona, Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek büyük final sonrasında sona erecek ve Türkiye Şampiyonu kupaya uzanacak. Wolfteam Türkiye Kupası 3 ayaktan oluşuyor. Her hafta pazar günleri ESL Go4wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

ESPORCULARA ASUS DENEYİMİ YAŞATACAK

ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, Türkiye'de espora olan ilginin hızla arttığını, Asus Türkiye olarak ülkemizde espor alanına önemli yatırımlar yaptıklarını ve sporculara destek sağladıklarını söyledi. Espor oyuncularına yönelik Asus ve Republic of Gamers markalı ürünlerini amatör ya da profesyonel oyuncuların deneyimlemelerini istediklerini belirten Güler, "Wolfteam Türkiye'de oynanan popüler oyunlardan biri. 2018 yılı boyunca yapılacak turnuvalarda Wolfteam oyuncularına ulaşmak ve ASUS markalı ürünlerimizi espor oyuncularının deneyimlerine sunmak için Wolfteam Türkiye Kupası'na adımızı vererek ligin ana sponsoru olduk. Birbirinden rekabetçi 8 espor takımının yer aldığı maçların müthiş heyecanlı geçeceğine inanıyorum. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018'in tüm takımlarına ve sporcularına başarılar diliyorum" diye konuştu.

MUHTEŞEM BİR SEZON GELİYOR

Netmarble Türkiye Genele Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz ise Netmarble Türkiye'nin espora takımlara yaptıkları yatırımın her yıl biraz daha arttığını, 2017 yılında gerçekleştirdikleri büyük turnuvalar ve düello karşılaşmalarıyla espor alanında önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Türkiye'de espor turnuvalarının izleyici kitlesini her geçen gün artırdığını söyleyen Şenyüz şöyle devam etti:

"Global markalar espor turnuvalarında hedef kitlesiyle buluşuyor. ASUS gibi dünya devi bir markanın adını Wolfteam Türkiye Kupası 2018'e vermesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yıl boyu sürecek işbirliğimiz kapsamında hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Çok heyecanlı maçlar ve harika bir sezon bizi bekliyor. Tüm takımlara ve oyunculara başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."

NETMARBLE GAMES CORPORATION 2000 YILINDA KORE'DE KURULDU

Netmarble Games Corporation mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, Asya'daki en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 4.000'in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya'nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi ve önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City'nin en büyük ortağı olan Netmarble'ın aynı zamanda Asya'nın en büyük eğlence şirketi CJ E&M Corporation, Asya'nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır.

Netmarble Games'in İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Lineage 2: Revolution, Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar.

ASUS DÜNYANIN EN ÇOK SATAN VE ÖDÜL KAZANMIŞ ANAKARTLARINI ÜRETİYOR

Dünyanın en iyi üç dizüstü bilgisayar sağlayıcısından biri olmasının yanı sıra dünyanın en çok satan ve en çok ödül kazanmış anakartlarının üreticisi ASUS, yeni dijital çağa yön veren bir şirkettir. Anakart, ekran kartı, optik sürücü, monitör, masaüstü, Eee Box ve hepsi bir arada bilgisayarlar, dizüstü, netbook, tablet bilgisayar, sunucu, multimedya ve kablosuz çözümler, ağ aygıtları ve cep telefonlarını kapsayan ASUS tasarımları ve ürünleri, geniş portföyü ile bugünün dijital evlerinin, ofislerinin ve bireylerinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaktadır. Gücünü yenilikten alan ve kaliteden ödün vermeyen ASUS, yenilikçi ürünleri ile 2016 yılında 4 bin 385 adet ödül kazanmış; Eee PC™ gibi birçok ürün grubu ile PC sektöründe çığır açan ürünlere imza atmıştır. Dünya çapında 17 binden fazla personeli ve 5 bin 500 mühendisten oluşan birinci sınıf AR-GE ekibiyle ASUS, 2016 yılında yaklaşık 13,3 milyar dolar satış cirosu gerçekleştirmiştir.

- İstanbul