Asus Vivobook Serisi Üç Yeni Modelle Güncellendi

ASUS, farklı boyutlarda üç yeni VivoBook modelini görücüye çıkardı.

ASUS Vivobook serisi üç yeni boyutuyla genişledi. 14, 15,6 ve 17,3 inç ekran boyutuna sahip üç yeni dizüstü bilgisayar modelidört kenarı çerçevesiz yeni nesil NanoEdge ekranıyla öne çıkarken, yüzde 87'lik ekran/gövde oranıyla kullanıcıya en iyi görüntüleme deneyimini sunmayı amaçlıyor.

İnce çerçevesi sayesinde VivoBook modellerinde büyük ekranlar daha küçük bir gövdeye sığarken bilgisayarın kapladığı alanın kayda değer ölçüde küçülmesiyle birlikte, daha yüksek taşınabilirlik elde ediliyor. ErgoLift menteşe sistemi,kapak açıldığında klavyeyi hafifçe yukarı kaldırarak bir masaüstü bilgisayar klavyesi ergonomisi sağlıyor.

Küçük boyutlu dizüstü bilgisayarların en büyük sorunu olan nümerik klavye eksikliği, VivoBook 14'ün yeni NumberPad'i ile çözüme kavuşturulmuş durumda. Normal kullanımda cam korumalı, çoklu dokunmatik desteği sunan bir Precision Touchpad olarak işlev gören NumberPad, üzerinde bulunan NumberPad simgesine tıklandığında ise LED aydınlatmalı bir nümerik klavyeye dönüşüyor. Böylelikle veri girişi gibi işlemler, 14 inç ekrana sahip bir dizüstü bilgisayarda hızlı ve kolayca yapılabiliyor.

GENİŞ VE EN HIZLI DEPOLAMA İMKANI SUNUYOR

Intel'in 8'inci nesil işlemcisinden güç alan VivoBook modelleri, harici GeForce ekran kartını da bünyesinde barındırıyor. Çift depolama ünitesi olan VivoBook, tasarımı sayesinde üstün hız sunan SSD ile geniş bir depolama alanı sağlayan HDD birimlerini aynı cihazda etkin biçimde kullanıyor. VivoBook 14, 15 ve 17 modellerinde opsiyonel olarak kullanılan Intel Optane teknolojisi, sabit disk performansını akıllı biçimde yöneterek, uygulama yükleme süreçlerini ve çoklu görevleri hızlandırıyor. Böylelikle bilgisayarın güç düğmesine bastıktan çok kısa bir süre sonra sistem kullanıma hazır hale geliyor.

Tüm VivoBook modellerinde yer alan yüksek kaliteli batarya, tüm gün kullanıma imkan tanıyan bir pil ömrü sunarken, standart lityum iyon pillere oranla üç kata kadar uzun ürün yaşam döngüsüyle çalışıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde kullanıcılar düşük pil uyarısında cihazı prize taktıktan sadece 49 dakika sonra, cihaz yüzde 60 şarj seviyesine ulaşıyor.

ASUS VivoBook serisininŞubat ayı içinde Türkiye'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. - İstanbul

Kaynak: DHA