ASUS Türkiye, kurumsal pazar için gelecek planlarını paylaştı

19.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:30

ASUS, iş odaklı yapıya uygun kurumsal ürün serisini düzenlediği toplantıyla tanıttı.



ASUS, iş odaklı yapıya uygun kurumsal ürün serisini düzenlediği toplantıyla tanıttı. Marka, tanıtımda kurumsal ürün serisi içinde yer alan dizüstü, masaüstü ve hepsi bir arada (All-in One) bilgisayarlarını tanıttı.



Açılış konuşmasında; ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ve Türkiye pazarına çok önem verdiklerini ifade ederek, "Türkiye bizim için en büyük potansiyele sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin genç nüfusa sahip oluşu, gelişen ve büyüyen bir pazara sahip olması bizim için çok değerli. Şirket olarak; hem günlük yaşamda, hem de profesyonel iş dünyasında öncü teknolojilerle tüketicinin karşısına çıkıyoruz ve karşılaştığımız ilgi, Türkiye'deki kullanıcının teknolojiyi tümüyle benimsediğini ve hayatının tüm alanında etkin biçimde kullandığını çok net bir şekilde gösteriyor. 2020 yılında kurumsal serimizde de yeni nesil ürünlerimizi iş ortaklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.



Güler: "Kurumsal pazarda hedef; 3 yıl içinde yüzde 20 pazar payı"



Toplantıda Türkiye pazarı ve ASUS'un yeri konusunda bilgi veren ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ise, "ASUS Türkiye olarak; 2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyucu olmak hedeflerimiz arasında." şeklinde konuştu.



Teknoloji dünyası son 30 yılda eşsiz bir dönüşüm geçirdiğini kaydeden Güler, "Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve bu ülkenin potansiyeline inanan küresel bir şirket olarak, Türkiye'deki teknolojik gelişimin yaşamı kolaylaştırma ekseninde gerçekleştiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Kurumsal pazarda, 2020 yılından başlayarak takip eden 3 yıl içinde pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine çıkartarak EEMEA bölgesindeki gücümüzü Türkiye kurumsal pazarında da göstermek istiyoruz ve tüm planlarımızı buna yönelik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



20 kurumsal ürün tanıtıldı



Tanıtımda, stant alanında sergilenen kurumsal ürünleri görme ve deneyimleme imkanı bulurken, 20 kurumsal ürün tanıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA