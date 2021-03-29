ASUS'tan yeni dizüstü bilgisayar; fiyat ve performans ön planda
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ASUS'tan yeni dizüstü bilgisayar; fiyat ve performans ön planda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASUS'tan yeni dizüstü bilgisayar; fiyat ve performans ön planda

Teknoloji markası ASUS, giriş ve orta seviye kategorisindeki yeni dizüstü bilgisayar modeli X515'i görücüye çıkararak, fiyat performans modellerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

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Teknoloji markası ASUS, giriş ve orta seviye kategorisindeki yeni dizüstü bilgisayar modeli X515'i görücüye çıkararak, fiyat performans modellerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada yeni X515'in detaylarını aktaran marka, çok geniş bir konfigürasyon yelpazesi bulunan X515 modelinin Türkiye'de bir süre önce satışa çıktığını ve son kullanıcı tarafından oldukça talep gördüğünü açıkladı. Hem Intel hem de AMD işlemcili alternatifleri (D515) bulunan bu yeni modelin, dahili ve harici ekran kartı seçenekleri noktasında da kullanıcılara seçim şansı sunduğu aktarıldı.

MODERN CİHAZ SINIFINDA

Marka yetkilileri tarafından yapılan açıklamanın devamında, oldukça yüksek adetli stokları bulunan modelin bu kadar talep görmesinin ve sınıfındaki rakiplerinden ayrışmasının en önemli sebebi olarak tasarımı gösterildi.

Giriş ve orta sınıf fiyat aralığında olmasına rağmen yalnızca 19mm inceliğindeki kasası sayesinde modern cihaz kategorisine dahil edilebileceği söylenen X515 modelinin, ince çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt bir yapıda olduğu ve yalnızca 1.8kg ağırlığında olduğu vurgulandı. İnce ve hafif yapısıyla, giriş çıkış portları noktasında oldukça zengin olduğu ifade edilen ASUS X515'in, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A ve bir Micro SD kart okuyucusu olduğu aktarıldı.

Açıklamanın son bölümünde, kasasındaki çeşitli donanım seçenekleri sayesinde her kullanıcının kendi taleplerine göre en ideal seçeneği bulabileceği söylenirken, ihtiyaca yönelik belirlenebilecek işlemci ve ekran kartı seçeneklerinin yanı sıra, RAM, depolama, parmak izi okuyucu ve ekran çözünürlüğü gibi diğer donanım özelliklerinin de fiyat esnekliği yarattığı vurgulandı. Ayrıca kullanıcı dostu MyASUS arayüzü sayesinde bilgisayar performansının ve güncellemelerin de kontrol edilebileceği de belirtildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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