ASUS ROG, yenilenen oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı

Teknoloji markası ASUS ROG, 300Hz ekran tazeleme hızına, NVIDIA RTX3080 ekran kartına ve Ryzen 9 5900HX işlemciye sahip donanımı ile yenilenen oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG STRIX SCAR 17 (G733QS) modelini satışa sunduğunu açıkladı.

Yeni ROG STRIX SCAR 17 ile ilgili Teknoloji markası ASUS'tan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"En zorlu espor oyuncularını oyunlarının zirvesinde tutmak için en son yenilikleri bir araya getiriyoruz. Dizüstü bilgisayar modellerinde yüksek yenileme hızlarının benimsenmesine öncülük etmeye devam ediyoruz ve panel teknolojisinin sınırlarını zorlayarak 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms yanıt verme süresiyle pazardaki en hızlı dizüstü bilgisayar ekranını sunuyoruz; onu güçlü yeni GeForce RTX ™ 3080 ekran kartı ve soğutmayı ciddi anlamda destekleyen sıvı metal kaplı ilk Ryzen ™ 5900HX mobil işlemcilerle çalıştırıyor ve tamamen yenilenen fanlar ve diğer soğutma iyileştirmeleri sayesinde donanımın tam potansiyelinde çalışmasını sağlıyoruz."

OPTİK MEKANİK KLAVYE

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Sıvı metal ile ilgili olarak, yüksek ısının termal boşluğa yönlendirilerek, geleneksel termal bileşenlerden daha verimli bir şekilde CPU'dan dışarı aktarıldı. Dolby Atmos teknolojisi ile desteklenen dörtlü ses siteminin, daha sürükleyici bir ses deneyimi sunduğu ve Giriş/ Çıkış seslerini kontrol edebilen İki-Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme Teknolojisi sayesinde, toplu görüşmelerin, oyun içi haberleşmenin ve sohbetlerin gürültülü ortamlarda bile pürüzsüz netlikte yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda Strix SCAR 17 modelinin ilk kez hem hızlı yanıt, hem de yüksek dayanıklılık için optik-mekanik klavye sunduğu söylendi.

GELİŞTİRİLMİŞ HAREKET KABİLİYETİ

"Oyunlardaki üst seviye rekabette herhangi bir gecikmenin büyük handikap yaratabileceği vurgulandı ve bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişlerinin, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak, geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırdığı ve tepki süresini yalnızca 0,2 milisaniyeye düşürdüğü söylendi. Ayrıca Optik mekanizmanın tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak, sıradan alternatiflerinden çok daha dayanıklı kıldığının altı çizildi. 2021 Strix SCAR 17 modelinin, geçen yılki modellere göre taşımayı kolaylaştıran yüzde 7 daha küçük bir tasarıma sahip olduğu söylendi. Hızlı şarj özelliği olan ve 100 W adaptörler ile şarj edilebilen daha yüksek kapasiteli 90Wh pilin, 12 saate kadar olan video oynatma süresi ve 33 dakikada yüzde 50 şarj etme performansı ile her zamankinden daha fazla mobiliteye izin vereceği de verilen diğer bilgiler arasındaydı."

Marka tarafından yapılan açıklamanın son bölümünde soğutma ve performans detaylarına değinen ASUS ROG, Senaryo Profilleri ile özelleştirilebilir soğutma seçenekleri olduğunu aktardı. Sessiz modun daha hafif işleri için gürültü seviyelerini artırırken, Performans ve Turbo modlarının, zorlu işler için daha yüksek performans sağladığı söylendi. 0dB Teknolojisiyle, CPU ve GPU sıcaklıkları Sessiz modda 60 derecenin altına düştüğünde, fanların tamamen kapatması sayesinde hafif iş yükleri altında soğutmayı gerçekten sessiz hale getirdiği açıklamada yer alan diğer detaylar arasındaydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı