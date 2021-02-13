Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu

Teknoloji üreticisi Asus, oyuncular için geliştirdiği markası Republic of Gamers'ın ürünlerindeki talebi karşılamak için, ROG STRIX Scar G733 model cihazların nisan ayının ilk haftası içinde stoklara gireceğini duyurdu.

Teknoloji üreticisi Asus, oyuncular için geliştirdiği markası Republic of Gamers'ın ürünlerindeki talebi karşılamak için, ROG STRIX Scar G733 model cihazların nisan ayının ilk haftası içinde stoklara gireceğini duyurdu.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, özellikle yüksek donanımlı ve taşınabilir Strix Scar oyuncu dizüstü bilgisayar modeline yoğun talep olduğu ve ürünün tükendiğini bildirildi. Yeni serinin, pazardaki en iyi mobil işlemci ve ekran kartı olan RTX3080 ve Ryzen 5900HX ile geldiği vurgulandı.

Yüksek donanımı ile en yüksek performansı sunduğu belirtilen ROG Strıx Scar G733 model cihazlarının yeni stoklarının nisanın ilk haftası itibariyle raflarda olacağı belirtildi. Yoğun talebi karşılamak için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı