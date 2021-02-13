Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu

13.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:01
Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu

Teknoloji üreticisi Asus, oyuncular için geliştirdiği markası Republic of Gamers'ın ürünlerindeki talebi karşılamak için, ROG STRIX Scar G733 model cihazların nisan ayının ilk haftası içinde stoklara gireceğini duyurdu.

Teknoloji üreticisi Asus, oyuncular için geliştirdiği markası Republic of Gamers'ın ürünlerindeki talebi karşılamak için, ROG STRIX Scar G733 model cihazların nisan ayının ilk haftası içinde stoklara gireceğini duyurdu.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, özellikle yüksek donanımlı ve taşınabilir Strix Scar oyuncu dizüstü bilgisayar modeline yoğun talep olduğu ve ürünün tükendiğini bildirildi. Yeni serinin, pazardaki en iyi mobil işlemci ve ekran kartı olan RTX3080 ve Ryzen 5900HX ile geldiği vurgulandı.

Yüksek donanımı ile en yüksek performansı sunduğu belirtilen ROG Strıx Scar G733 model cihazlarının yeni stoklarının nisanın ilk haftası itibariyle raflarda olacağı belirtildi. Yoğun talebi karşılamak için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hadise Müge Anlı Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asus, ROG'un Scar serisinin nisanda yeniden stoklarda olacağını duyurdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 12:11:09. #1.14#
title