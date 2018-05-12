Asus Rog Strıx Gl12 Oyun Bilgisayarı İncelemesi

ASUS ROG: Republic of Gamers ailesinden olan Strix GL12, hız aşırtmalı işlemcisi ve güçlü ekran kartıyla yüksek FPS ve üst seviye grafik ayarları açmak isteyenler için tasarlanmış. İncelememizde donanım, yazılım özelliklerine ve oyun performasına yakından bakıyoruz: https://www.technopat.net/2018/05/12/...