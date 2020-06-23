Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı
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Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı

Son zamanlarda hızla büyümeye devam eden oyuncu telefonu pazarında önemli bir yere sahip olan Asus, uzun bir süredir ROG Phone 3 ile ilgili

Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Resmi Olarak Açıklandı
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:58

Son zamanlarda hızla büyümeye devam eden oyuncu telefonu pazarında önemli bir yere sahip olan Asus, uzun bir süredir ROG Phone 3 ile ilgili bazı sızıntılar ile gündeme geliyordu. Şirket tarafından yayınlanan yeni bir afiş, Asus ROG Phone 3 çıkış tarihi hakkında merak edilen detayları ortaya koydu.

Asus ROG Phone 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

Asus tarafından yayınlanan yeni afişe göre ROG Phone 3, Temmuz 2020 döneminde kullanıcılarla buluşacak. Bu noktada yeni modelin önümüzdeki ay tanıtılacağı kesinleşmiş olsa da bunun tam olarak hangi gün olacağından emin değiliz. Öte taraftan önümüzdeki ayın ilk yarısına yönelik bazı sızıntıların olduğunu biliyoruz.

ROG Phone 3 modelinin çıkışında Tencent Games ve Republic of Gamers ile iş birliği yapılacak. Yeni model tıpkı ROG Phone II modelinde de olduğu gibi özelleştirilmiş bir Tencent Games versiyonuna sahip olacak. Bu versiyonun tasarım ve kutu içeriği gibi bazı detaylarda farklılık göstermesi bekleniyor.

Tabii fiyat kısmında da.

Rog Phone II Tencent Edition yaklaşık 510 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu. Standart modelin başlangıç fiyatının 870 dolar olduğunu göz önüne aldığımızda yüzde 40 daha uygun fiyata sahip bir versiyon olarak karşımıza çıkmıştı. Bu noktada yeni modelin Tencent Edition versiyonunda da uygun fiyatlı bir konumlandırma bekleyebiliriz.

Kaynak: Tamindir

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