ASUS ROG Phone 3 Bluetooth Sertifikasını Aldı, İşte Özellikleri ASUS ROG Phone 3, Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak. Oyuncu telefonu WiFi Alliance, TENAA gibi birçok sertifikason platformunun ardından Geekbench kıyaslama sitesinde görünmüştü.

ASUS ROG Phone 3, Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak. Oyuncu telefonu WiFi Alliance, TENAA gibi birçok sertifikason platformunun ardından Geekbench kıyaslama sitesinde görünmüştü. Bugün de Bluetooth sertifikasını aldı. ASUS'un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 özellikleri haberimizde.

ASUS'un mobil oyunculara özel akıllı telefonu ROG Phone 3, önümüzdeki ay duyurulacak. O zamana kadar sızıntılar gelmeye devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımını yansıtan ön bakış videosu ortaya çıkmıştı. Telefon son olarak Bluetooth SIG sertifika platformundan da onay aldı. I003D ve I003DD model numaralarıyla onaylanan ROG Phone 3, Bluetooth 5.1 ve Bluetooth 5.2 desteği sunacak.

Qualcomm, Mayıs ayında geçtiğimiz yılın işlemcisi Snapdragon 765G'nin geliştirilmiş versiyonu Snapdragon 768G'yi duyurmuştu. Yeni işlemci Bluetooth 5.1 desteği ile geliyor. Söylentilere göre, Snapdragon 865'in geliştirilmiş versiyonu gelecek ay çıkacak. İşlemcinin Snapdragon 865 Plus veya Snapdragon 868 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor. Yeni işlemcinin Bluetooth 5.2 desteği ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen ASUS ROG Phone 3, Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk akıllı telefon olacak.

ASUS ROG Phone 3 Özellikleri

ASUS ROG Phone 3, 6.59 inç, Full HD+ çözünürlüğünde, çentiksiz AMOLED ekranla gelecek. 16GB RAM (LPDDR5) ve 512GB (UFS 3.0) depolama alanına sahip olacak telefon, 30W hızlı şarjı destekleyen 5800 mAh bataryadan güç alacak. Arkada 64MP ana kameranın bulunduğu üçlü kamera kurulumu, önde 13MP selfie kamera göreceğiz. Telefonun en büyük rakibi önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi planlanan Lenovo Legion Gaming Phone olacak.

Asus ROG 3

6.59" FHD+120Hz or 144Hz

64MP Triple-Camera

Snapdragon 865

6000mAh+30W pic.twitter.com/kPj6hVwK70

— TechDroider (@techdroider) June 18, 2020

Kaynak: Tamindir