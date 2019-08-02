ASUS 300 ve 400 Serisi AM4 Anakartlar, AMD Ryzen 3000 Serisine Tam Destek Veriyor

ASUS 300 ve 400 serisi chipsete sahip AM4 anakartlar, AMD Ryzen 3000 işlemcilere tam destek veriyor



ASUS, yayınladığı UEFI BIOS güncellemesiyle 3. Nesil AMD Picasso APU'lar ve Matisse CPU'lara tüm özellikleriyle birlikte destek vermeye başladı. ASUS 300 ve 400 Serisi AM4 Anakartlar ve AMD Ryzen 3000 Serisi Destekleri hakkında detaylı bilgiler!

ASUS tüm platformlardan yeni ve mevcut anakartlara rakipsiz BIOS desteği sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hızlı ve kolay UEFI BIOS güncellemesiyle ASUS 300 ve 400 serisi anakartlar AMD'nin en yeni Ryzen 3000 CPU ve APU'larına hazır hale geliyor. Ayrıca kullanıcıların beğenisini toplayan, ödüllü ASUS UEFI BIOS, her nesilde arayüzü ve temel işlevleri korumak için ROM dağılımını dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi.

ASUS, AM4 soketli 300 ve 400 serisi anakartlarının yayınlanan kolay UEFI BIOS güncellemesiyle birlikte en yeni AMD Ryzen™ 3000 serisi CPU ve APU'lara tüm özellikleriyle birlikte destek vermeye başladığını duyurdu.

Sektörün en iyi X570 anakartlarını üretmekle yetinmeyen ASUS, müşterilerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek hem yeni hem de mevcut anakartlarına en iyi BIOS'u sunuyor. Ödüllü ASUS UEFI BIOS'un arayüz ve tüm temel işlevlerinin AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcılarına eksiksiz bir şekilde sunulması için mühendisler yoğun bir çalışma yürüttü.

Aynı ödüllü UEFI BIOS arayüzünden tutarlı ve güvenilir özellikler ve destek



Mühendislerin dikkatli ve sistemli çalışmaları sayesinde, ödüllü ASUS UEFI BIOS'un popüler grafik arayüzü ve tüm temel özellikleri AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcılarına sunuluyor. ASUS müşterileri, anakartlarının ROM miktarına bakmaksızın güncellemeyle birlikte gelen özelliklere erişebiliyor. Yeni özellikler için yeni bir anakart satın almaya gerek kalmıyor. AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcıları 3. Nesil Ryzen 3000 APU ve CPU'larına geçiş yapmak istediğinde aynı BIOS deneyimini yaşayacak ve özellikler korunacak. Ayrıca, BIOS güncellemesinden sonra eski CPU'lar da desteklenmeye devam edecek. Uyumluluk listesinin tamamını aşağıda görebilirsiniz:

Mükemmel uyum: ASUS anakartlar ve AMD Ryzen 3000 işlemciler



En üstün Ryzen 3000 platformunu kurmak isteyen kullanıcıların aradığı tüm özellikler amiral gemisi X570 serisi anakartlarımızda bulunuyor. Ryzen 3000 işlemcilerin avantajlarından yararlanmak için daha bütçe dostu bir çözüm arayanlar ise; 400 ve 300 serisi anakartlarımız arasından tercih yapabilirler. Ryzen 3000'in performansını açığa çıkarmaya hazır; ROG Strix B450-E Gaming, TUF Gaming B450 Pro Gaming ve TUF B450M Pro Gaming gibi popüler modellerin yer aldığı serinin tüm üyelerinde geniş soğutma bloğuna sahip güçlü VRM tasarımı, termal yatak ve üst düzey bileşenler yer alıyor.

ASUS 300 ve 400 Serisi AM4 Anakartlar – Kullanıcı dostu ve kolay UEFI BIOS güncellemesiyle AMD Ryzen 3000 işlemcilere anında uyum



En yeni AMD Ryzen APU ve CPU'larla uyum için; AM4 soketli ASUS 300 veya 400 serisi anakartları yalnızca birkaç dakika içinde güncellemek mümkün. Bunun için iki basit yöntem bulunuyor.

Seçkin ASUS anakartlarda bulunan ASUS'a özgü USB BIOS Flashback özelliği sayesinde; kullanıcıların en son UEFI BIOS'u bir USB flash sürücüye indirip anakartı güç kaynağına bağlamaları yeterli. FAT32 biçimli USB sürücüyü takıp anakartın üzerindeki USB BIOS Flashback veya Reset düğmesine basınca güncelleme gerçekleşiyor. Bu yöntemde AM4 işlemcinin veya bellek modüllerinin takılı olması gerekmiyor. Güncelleme birkaç dakika içinde tamamlanıyor.

Alternatif olarak kullanıcılar ASUS UEFI BIOS'ta yer alan EZ Flash 3 aracı ile de güncelleme yapabiliyor. Bu araç, USB sürücü ile veya internetten indirilen dosya ile güncelleme yapmayı sağlıyor.

UEFI BIOS güncellemesi ilgili anakartların destek sayfalarında ve https://www.asus.com/support adresindeki ASUS Destek sayfasında bulunabilir.

Kaynak: Teknotalk.com