Aşureler Başkan Erdem'den

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muharrem ayı sebebiyle her yıl düzenlenen aşure dağıtımında, personele elleriyle aşure ikram etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muharrem ayı sebebiyle her yıl düzenlenen aşure dağıtımında, personele elleriyle aşure ikram etti.

Yüz yıllardır halk arasında dayanışma, paylaşma, muhabbet, birlik ve beraberliğin simgesi olan ve her yıl hicri yılın ilk ayı olan muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü nedeniyle Nilüfer Belediyesi'nde çalışanlara aşure ikramı yapıldı.

Halk Evi'nde öğle tatilinde gerçekleşen aşure ikramına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Aşure kazanın başına geçen Başkan Erdem, elleriyle personele ikramda bulundu. Turgay Erdem, paylaşmanın, bereketin artarak çoğalması, birlik ve beraberliğin daim olması dileğinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı