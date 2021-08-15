Aşure günü yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? 2021 Aşure günü ibadetleri nelerdir? (Zikirler ve faziletleri)

18 Ağustos Çarşamba günü mübarek Aşure günüdür. Aşure günü Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. Aşure gününde ibadet etmek, namaz kılmak, Kur-an'ı Kerim okumak, oruç tutmak oldukça sevaptır. Peki, Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir? Aşure günü faziletleri nelerdir? Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? Tüm bilgiler sizlerle...

2021 Aşure gününe sayılı günler kaldı. Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Bugünde oruç tutulması, ibadet yapılması, namaz kılmak çok sevaptır. Peki, Aşure günü yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar nelerdir? 2021 Aşure günü ibadetleri nelerdir? (Zikirler ve faziletleri)

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

- Aşure günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

- Muharrem'in 10. günü : 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

2021 yılında Aşure günü 18 Ağustos 2021 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Yani Aşure günü orucu 18 Ağustos günü tutulacaktır. Ek olarak Hadis-i Şerif'te Aşure günü orucunu tek gün değil 2 gün tutulması tavsiye edilmiştir. Yani aşure orucu tek değil çift gün tutulur.

Dilerseniz 17-18 Ağustos 2 gün oruç tutun.

Dilerseniz 18-19 Ağustos 2 gün oruç tutun.

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ

İmâm-ı Echûrî'nin naklettiği bir hadîs-i şerîfe göre;

"Âşûrâ günü her rekâtta bir Fâtiha, onbir veya onbeş İhlâs okuyarak dört rekât kılan kişinin elli sene geçmiş, elli sene de gelecek günahlarını Allâh-u Te'âlâ mağfiret eder. O gün iki rekât dahi kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allâh-u Te'âlâ'ya yakınlaşmış gibi olur."(Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:167)

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1. (Farz namazlar dışında nâfile) Namaz (kılmak),

2. Oruç tutmak,

3. Sıla-i rahim (akrabayı arayıp sormak)

4. Sadaka vermek,

5. (Boy abdesti) Gusül (almak),

6. Sürme çekmek,

7. Bir âlimi ziyâret etmek,

8. Bir hastayı ziyaret etmek,

9. Yetim başı sıvazlamak,

10.Çoluk çocuğa bolluk yapmak,

11.Tırnak kesmek,

12.Bin kere İhlâs Sûresi okumak. (Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:166-167)

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

- Aşure gününün bir gün öncesinde veya sonrasında oruç tutmak sünnettir.

- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

- Aşure gününde alışveriş yapmak da bolluk ve bereket getirir. Özellikle çok taneli ürünler alınabilir. Nohut, fasulye gibi. O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

- Namaz Kılınmalı- Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

- Gusül alınmalı. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur:

"Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş"

Aşure yapmak bir ibadet değildir. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyuruldu. (Hakim)