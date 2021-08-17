Aşure günü oruç tutulur mu? Hangi günler tutmak gerekir?

Muharrem ayının 10. günü aşure günüdür. Bu sene, 2021 Aşure günü, 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir. Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği Aşure günü oruç tutmak isteyen müminler konuyla ilgili araştırmaya yapıyorlar. İlk sırada gelen aşure günü tek gün oruç tutulur mu? Hangi günler oruç tutmak gerekir?

Aşure günü orucu, özellikle Peygamberimiz tarafından birçok hadisi şerifinde buyurduğu gibi tavsiye etmiştir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü, 18 Ağustos Çarşamba yani yarın. Peki, Aşure günü orucu tek gün tutulur mu? Aşure günü orucu hangi günler tutulmalı?

AŞURE GÜNÜ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Peygamberimiz (S.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin de oruçlu olduklarını öğrendi.

Peygamberimiz (S.a.v.) "Niye oruç tutuyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için" dediler. (Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimiz bunun üzerine " Ben sizden Musa'ya (AS) daha yakınım. Siz tutuyorsanız ben de tutarım" diye karşılık veriyor.

Resûlullâh Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

– Resûlullâh aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

"-Ey Allâh'ın Resûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös¬terdiği bir gündür." dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

"-Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta¬rım." (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

– Bir diğer rivayette de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön¬ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu¬halefet edin!" (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe¬bine göre Muharrem'in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et¬me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜNLER TUTULMALI?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HADİS-İ ŞERİFLERİ

"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor." (Müslim)

"Aşure günü oruç tutan o yıl tuta¬madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur." (Deylemi)

"Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz."buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)