Aşure günü nedir? 2020 Aşure günü ne zaman? Aşure günü neler oldu? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?
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Aşure günü nedir? 2020 Aşure günü ne zaman? Aşure günü neler oldu? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayının başlaması ile birlikte aşure günü merak edilmeye başlandı. Peki Aşure günü nedir? Ne anlama gelir? Aşure gününde neler yaşandı? Aşure günü oruç tutulur mu?

Aşure günü nedir? 2020 Aşure günü ne zaman? Aşure günü neler oldu? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?
28.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 08:39

Muharrem ayının 10. günü aşure zamanıdır. Aşure mutluluk, sevinç, kutlama günü olarak da bilinir. Günümüzde de gelenekleri tüm canlılığıyla devamlılığını koruyan Aşure'nin tarihçesi de kadim zamanlara dayanıyor.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir. Bu gün önemli olaylara şahitlik yapmıştır.

-Hz. Nuh'un gemisinin bu günde Cudi dağına oturduğu ve müminlerin bu günde kurtulduğu

-Hz. Musa ve kavminin Aşura gününde Firavun'un zulmünden kurtulduğu

-Hz. İsa ve Hz. Musa'nın bu günde doğduğu.

Bunlardan bazılarıdır.

Aşure günü nedir? 2020 Aşure günü ne zaman? Aşure günü neler oldu? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?

2020 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene aşure günü 29 Ağustos gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. günü aşure zamanıdır.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Bu konu ile ilgili bir hadiste; "Aşure cahiliye devri insanlarının oruç tuttuğu bir gündü. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca Rasûlullah'a Aşure konusu sorulmuş, O da 'Aşura Allah'ın günlerinden bir gündür, dileyen bu günde oruç tutsun, dileyen tutmasın' buyurmuştur." denilmiştir.

Aşure günü nedir? 2020 Aşure günü ne zaman? Aşure günü neler oldu? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure nasıl yapılır?

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