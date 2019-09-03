Aşure günü ne zaman? Aşure günü yapılacak ibadetler

03.09.2019 14:36

Mübarek Muharrem ayına, 31 Ağustos Cumartesi günü girdik. Böylece Hicri olarak 1441. yıla girilmiş oldu. Muharrem ayı 10. günü olan Aşure günü, birçok önemli olayın gerçekleşmesi nedeniyle çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, bu ayda tutulan oruçtur buyurmuştur. Müslümanlar, bu yüzden aşure orucu (Muharrem orucu) tutmak için hangi güne denk geliyor öğrenmek istiyorlar. Aşure günü yapılacak ibadetler neler?

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Aşure günü tek gün oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de bu ayda tek gün oruç tutar. Onlara benzememek için tek gün oruç tutulmaz.Tavsiye edilen 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü oruç tutulmasıdır. Aşure günü öncesi ve sonrasında tutulması gerekiyor. Yani 8 Eylül Pazar ve 9 Eylül Pazartesi veyahut 9 Eylül Pazartesi ile 10 Eylül Salı günleri tutulabilir.

AŞURE ZAMANI YAPILACAK İBADETLER

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sadece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dahil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def'a okunur:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın.

Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum.

Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum.

Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım!

Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir İhlâs-ı şerîf okunur.

5. Bol bol istiğfâr edilir.

6. Yetmiş defa; "Hasbünâ'llâhu ve ni'me'l-vekîl ni'me'l-mevlâ ve ni'me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilir.

"Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" denilecek. Türkçe Anlamı: Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim. 8. Gusl abdesti alınacak. 9. On mü'mine selâm verilecek. 10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek. 11. En az bir mü'mine iftâr ettirilecek ki bütün mü'minlere iftâr ettirilmiş olur. 12. O gün eve, getirilen rızık artırılacak. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır. 13. Muharremin 10'unu, 11'ine bağlayan gece, 1 (bir) def'a Zümer sûresi okunur.

AŞURE GÜNÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

– Hazret-i Âdem'in (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.

– Hazret-i Nûh'un (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûh'un (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki "sabır ve sebât"ını tefekkür günüdür.

– Hazret-i İbrahim'in (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

– Hazret-i Mûsâ'nın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.

– Hazret-i Yûsuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüp'ün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür.

İslâm tarihinin gördüğü en acı felâketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz'in aziz torunu Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) hunharca katledildiği gündür.

MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

"Muharrem" kelime manası olarak hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.

Resulullah (s.a.v.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)