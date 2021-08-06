Aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günüdür?

Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte Aşure günü ne zaman olacak merak edildi. Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Hicri ve Miladi takvim farklılığından dolayı Aşure günü her yıl farklı günlere denk gelebiliyor. Peki 2021 Aşure günü ne zamana denk gelmektedir? 2021 yılı Aşure günü ne zaman? Aşure günü tarihi ve takvimi sizlerle...

Aşure gününe sayılı günler kaldı! Aşure günü, Hicri takvimde 10. Muharrem'de idrak ediliyor. Kazanların kaynadığı aşure gününde, yakınlara ve komşulara aşureler dağıtılır. Peki, Aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü hangi güne denk geliyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günüdür? Aşure günü ne zaman başlayacak?

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2021 yılındaki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba 2021 günüdür . Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.