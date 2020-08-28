Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure Günü nasıl namaz kılınır?
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Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure Günü nasıl namaz kılınır?

Aşure günü yaklaştıkça o güne dair yapılması gereken ibadetler merak konusu oldu. Muhtaç sahibi insanlara yardım edilir. Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Aşure günü namaz kaç rekattir?

Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure Günü nasıl namaz kılınır?
28.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:34

Aşure günü maddi yardım yapılır, Aşure namazı kılınır. Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü neler yapılmalı? Aşure gününe dair merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizde mevcuttur.

Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure Günü nasıl namaz kılınır?

AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

-Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

-Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

-Çok selam vermeli.

-Sadaka vermek sünnettir. Yardıma muhtaç kişilere yardım edilmelidir.

Aşure günü nasıl ibadet edilir? Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir? Aşure Günü nasıl namaz kılınır?

AŞURE NAMAZI NASIL KILINIR?

Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

* Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

* Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

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