Aşure günü kılınacak namaz! 18 Ağustos Aşure gününde kaç rekat namaz kılını, nasıl kılınır, namaz tarifi!

Yarın 18 Ağustos Aşure günüdür. Bu gece kılınacak namazları önceden paylaşmıştık. Şimdi de sizlere Aşure gününde kılınacak namazları paylaşacağız. Aşure gününde birçok nafile namaz kılınıyor. Fakat çoğu dualı olduğu için sizlere bazılarını paylaşacağız. Peki, Aşure günü kılınacak namaz nedir? 18 Ağustos Aşure gününde kaç rekat namaz kılını, nasıl kılınır, namaz tarifi!

Aşure gecesi ve günü kılınacak bazı nafile namazlar bulunmaktadır. Aşure günü namazları nelerdir? Aşure gününde 2 rekat namaz var mı? Aşure günü 4 rekat namaz var mı, nasıl kılınır? Aşure gününde kaç rekat namaz kılınır, neler okunur? İşte bilgiler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günüdür. Bugün 17 Ağustos Salı akşam namazı ile birlikte Aşure günü gecesine girmiş olacağız. 18 Ağustos imsak vaktinden akşam namazı vaktine kadar ise Aşure günü olarak geçmektedir. Herkesin aşure günü mübarek olsun...

AŞURE GÜNÜNDE KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ

Aşure gününde kılınabilecek bazı nafile namazlar şu şekilde:

1-) İmam-ı Üchuri (Rahimehullah)'ın naklettiği bir hadisi şerife göre: "Aşura günü her rekatta 1 Fatiha ve 15 ya da 11 İhlas okuyarak 4 rekat kılan kişinin 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahlarını Allah-u Te'ala mağfiret eder ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'la'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan yapılmış bin tane minber inşa eder. O gün 2 rekat dahi kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allahu Te'ala'ya takarrupta bulunmuş (manen yakınlaşmış) gibi olur"

(Kaynak : Mâul-Ayneyn, Na'tül-bidayat - İbnül-Cevzi, Bostanü'l-vaizin - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye, es-Safuri, Nüzhetül-mecalis) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ek olarak Abdülkadir Geylani (Rahimehullah)'ın rivayetine göre her rekatta 50 İhlas okunması zikredilmiştir.

2-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan gelen bir hadisi şerife göre: "Aşure günü iki selamla 4 rekat kılar; her rekatta 1 Fatiha, 1 İzâ Zülzile, 1 Kafirun, 1 de İhlas surelerini okur. Namazı bitirince de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 70 defa salavat okur."

(Kaynak: Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

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AŞURE GÜNÜ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Paylaştığımız bu namazlar 18 Ağustos Çarşamba imsak vaktinden 18 Ağustos Çarşamba akşam namazına kadar kılınabilir. Yani kısacası bu namazlar Aşure gününde kınılmaktadır.