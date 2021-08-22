Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış
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Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış

Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde birçok gıda ürünü internetten alınmaya başlanırken Aşure Günü'nde de benzer bir durum yaşandı.

Pandemi sürecinde birçok gıda ürünü internetten alınmaya başlanırken Aşure Günü'nde de benzer bir durum yaşandı. Vatandaş kuru üzüm, fındık, fıstık, kayısı gibi birçok ürün için e-ticarete yöneldi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Alışveriş alışkanlıkları pandemi süreciyle birlikte büyük bir değişime uğradı. Bunları bayram alışverişlerinde ve dini özel günlerde net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz senelere göre Aşure Günü nedeniyle yapılan alışverişlerde yüzde 40'lara varan artışlar görüyoruz" dedi.

TÜRK ÇİFTÇİSİNİN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNE YOĞUN TALEP

18 Ağustos'taki Aşure Günü öncesinde aşure malzemelerine yoğun bir talep olduğunu aktaran Çevikoğlu, "Bu hafta da alışverişlerin süreceğini görüyoruz. Platformumuzun verilerine baktığımızda aşure yapımına yönelik hazırladığımız paketler daha çok tercih ediliyor. İnsanımız, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yani çiftçimizin el emeği göz nuru ürünlerini bu pakette bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

HAZIR AŞURE PAKETLERİ DE İLGİ GÖRÜYOR

Bu dönemde en çok rağbet gören ürünlere de değinen Çevikoğlu, "Kuru incir, kuru üzüm, ceviz içi, tarçın, kuş üzümü, fındık, aşurelik buğday, nohut, fasulye, toz şeker gibi ürünler başı çekiyor. Bunların yanı sıra hazır paket aşurelere de ilgi var" diye konuştu.


Aşure Günü için yapılan alışverişlerde yüzde 40'lık artış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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