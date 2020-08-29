Aşure günü ibadetleri nelerdir? Aşure günü okunacak dualar neler? 2020 Aşure günü yapılacaklar
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Aşure günü ibadetleri nelerdir? Aşure günü okunacak dualar neler? 2020 Aşure günü yapılacaklar

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos günü idrak ediliyor. Aşure gününde neler yapılmalı? Hz. Muhammed (s.a.v.) oruç tutulmasını buyurmuştur. Muharrem ayında tutulan orucun faziltei konusunda birçok hadis bulunmaktadır. Aşure günü hangi dualar okunmalı?

Aşure günü ibadetleri nelerdir? Aşure günü okunacak dualar neler? 2020 Aşure günü yapılacaklar
29.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:34

İslam inancında ayrı bir öneme sahip olan aşure ayı geldi. 29 Ağustos Cumartesi günü ibadetlerle geçen aşure günü, çeşitli dualar da okunuyor. Paylaşma, kardeşlik, birlik gibi anlamları olan aşure günü, binbir çeşit üründen elde edilen aşure tatlıları ev ev dağıtılır. Bereketin simgesi olan aşure günü hakkında ayrıntılar haberimizde.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELER?

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sâdece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def'a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek'at namâz kılınacak. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek'at namâz kılınacak. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.

6. 70 (yetmiş) def'a;"Hasbünâ'llâhu ve ni'me'l-vekîl ni'me'l-mevlâ ve ni'me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilecek.

MUHARREM AYI'NIN 10. GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem'in sâdece 10'uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur. 2. Muharrem'in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def'a okunur. 3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur. 4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek'at namâz kılınır. Her rek'atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur. 5. Bol bol istiğfâr edilir. 6. 70 (yetmiş) def'a;

"Hasbünâ'llâhu ve ni'me'l-vekîl ni'me'l-mevlâ ve ni'me'n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilir.

"Lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn" denilir.

Türkçe Anlamı: Senden başka ilah yok. Seni tenzîh ederim. Muhakkak ki ben (nefsime) zulmedenlerdenim. 8. Gusl abdesti alınır. 9. On mü'mine selâm verilir. 10. Hasta bir kimse ziyâret edilir. 11. En az bir mü'mine iftâr ettirilecek ki bütün mü'minlere iftâr ettirilmiş olur. 12. O gün eve, getirilen rızık artırılır. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır. 13. Muharremin 10'unu, 11'ine bağlayan gece, 1 (bir) def'a Zümer sûresi okunur..

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