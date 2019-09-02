Aşure günü hangi güne geliyor? Aşure orucu hangi gün tutulur?

02.09.2019 08:10

Mübarek Muharrem ayına 31 Ağustos Cumartesi günü girdik. Böylece Hicri olarak 1441. yıla girilmiş oldu. Muharrem ayı 10. günü olan Aşure günü, birçok önemli olayın gerçekleşmesi nedeniyle çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, bu ayda tutulan oruçtur buyurmuştur. Müslümanlar, bu yüzden aşure orucu (Muharrem orucu) tutmak için hangi güne denk geliyor öğrenmek istiyorlar.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Aşure günü tek gün oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de bu ayda tek gün oruç tutar. Onlara benzememek için tek gün oruç tutulmaz.Tavsiye edilen 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü oruç tutulmasıdır. Aşure günü öncesi ve sonrasında tutulması gerekiyor. Yani 8 Eylül Pazar ve 9 Eylül Pazartesi veyahut 9 Eylül Pazartesi ile 10 Eylül Salı günleri tutulabilir.

AŞURE GÜNÜNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR

– Hazret-i Âdem'in (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir.

– Hazret-i Nûh'un (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûh'un (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki "sabır ve sebât"ını tefekkür günüdür.

– Hazret-i İbrahim'in (a.s.) Nemrut'un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk'ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

– Hazret-i Mûsâ'nın(a.s.) Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür.

– Hazret-i Yûsuf'un (a.s.) zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerden sonra geldiğini idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüp'ün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür.

İslâm tarihinin gördüğü en acı felâketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz'in aziz torunu Hazret-i Hüseyin'in (r.a.) hunharca katledildiği gündür.

MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

"Muharrem" kelime manası olarak hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.

Resulullah (s.a.v.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)



