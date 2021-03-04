Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimlerdir?
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Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimlerdir?

04.03.2021 02:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 02:17
Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimlerdir?

2016 yapımı aksiyon, dram ve suç türünde Asura: The City of Madness filmi başrollerini Jung Woo-sung ve Joo Ji-hoon paylaşıyor. Asura: The City of Madness Filmi! Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimdir? Katil Asura: The City of Madness oyuncuları ve kadrosu!

Aksiyon, dram ve suç türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Asura: The City of Madness filmi yönetmenliğini Kim Sung-su yaptı. Peki, Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimdir? Asura: The City of Madness oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

ASURA: THE CITY OF MADNESS KONUSU NEDİR?

Dedektif Han Do-Kyung'un (Jung Woo-Sung) karısı kanserdir. Han Do-Kyung karısı için asla yapmayacağı işler yapar ve yakalanır.Han Do-Kyung Park Sung-Bae'yi (Hwang Jung-Min) tutuklamak için savcılığa baskı yapar.

ASURA: THE CITY OF MADNESS OYUNCULARI VE KADROSU!

Asura: The City of Madness filminin oyuncu kadrosunda, Jung Woo-sung ve Joo Ji-hoon, Hwang Jeong-min, Yoon Ji-hye, Kwak Do-Won, Jeong Man-shik, Oh Woo-jeong, Kim Hae-gon, Kim Won-Hae, Yoon Je-moon, Kim Jong-Soo, Hyun Bong-shik ve Park Yoo-Mil yer alıyor.

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