Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimlerdir?

Aksiyon, dram ve suç türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Asura: The City of Madness filmi yönetmenliğini Kim Sung-su yaptı. Peki, Asura: The City of Madness konusu nedir? Asura: The City of Madness oyuncuları kimdir? Asura: The City of Madness oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

ASURA: THE CITY OF MADNESS KONUSU NEDİR?

Dedektif Han Do-Kyung'un (Jung Woo-Sung) karısı kanserdir. Han Do-Kyung karısı için asla yapmayacağı işler yapar ve yakalanır.Han Do-Kyung Park Sung-Bae'yi (Hwang Jung-Min) tutuklamak için savcılığa baskı yapar.

ASURA: THE CITY OF MADNESS OYUNCULARI VE KADROSU!

Asura: The City of Madness filminin oyuncu kadrosunda, Jung Woo-sung ve Joo Ji-hoon, Hwang Jeong-min, Yoon Ji-hye, Kwak Do-Won, Jeong Man-shik, Oh Woo-jeong, Kim Hae-gon, Kim Won-Hae, Yoon Je-moon, Kim Jong-Soo, Hyun Bong-shik ve Park Yoo-Mil yer alıyor.