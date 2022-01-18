Asur Kalesi ve Peygamberler Kabirlerinin çevre düzenlemesi yapıldı - Haberler
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Asur Kalesi ve Peygamberler Kabirlerinin çevre düzenlemesi yapıldı

Asur Kalesi ve Peygamberler Kabirlerinin çevre düzenlemesi yapıldı
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesindeki Asur Kalesi ile Peygamber Kabirlerini birbirine bağlayan çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil ilçesindeki Asur Kalesi ile Peygamber Kabirlerini birbirine bağlayan çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca, yerli ve yabancı turistlerin daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare alan içerisine 1,8 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edildi.

Ahşap travers ve kiremit irmiğinin kullanıldığı yürüyüş yolu led ışıklandırmayla aydınlatıldı, belirlenen alanlara 2 karşılama, 2 güzergah ve 8 tanıtım levhası yerleştirildi.

Şubat 2022'de kale ve kabirler arasında kalan alana ise ağaç ve çeşitli süs bitkileri dikilecek.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Peygamber, Güncel, Haber

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