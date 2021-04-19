Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?
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Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?

Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

"Anneannemin Tenceresi isimli kitabıyla tanınan yazar Asuman Kerkez, Türk mutfağı ve yemek kitapları alanında eser veren yazardır. Yazarlıkla birlikte ayrıca Habertürk Tadında Hikayeler programının da sunucusu olan Asuman Kerkez'in hayatı merak ediliyor. Peki, Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında? Kerkez'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Anneannemin Tenceresi isimli kitabıyla tanınan yazar Asuman Kerkez, Türk mutfağı ve yemek kitapları alanında eser veren yazardır. Yazarlıkla birlikte ayrıca Habertürk Tadında Hikayeler programının da sunucusu olan Asuman Kerkez'in hayatı merak ediliyor. Peki, Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında? Kerkez'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASUMAN KERKEZ KİMDİR?

Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?

Asuman Kerkez 1 Ocak 1976 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen yazar, aşçı eğitmeni ve sunucudur.

Eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde Master yapmıştır.

Asuman Kerkez'in kendine ait olan Tenceretv.com isimli bir internet sitesi vardır. Kerkez bu sitesinde yaptığı yemekleri, fotoğraflı ve videolu tariflerini paylaşıyor.

Asuman Kerkez, ayrıca Habertürk HT yazarlığını ve "Habertürk Tadında Hikayeler" programının da sunuculuğunu yapmaktadır.

Kerkez,'in en sevdiği şeyler; yemek yarışmaların jüri üyeliği yapmak, festivallerdeki canlı mutfakta yemek organizasyonlarında bulunmak, workshoplara katılmak vb. ortamlarda yemek yapmak, yemek yapmayı öğretmek ve yemek hakkında araştırıp konuşmaktır.

Kitapları

  • Anneannemin Tenceresi
  • Anadolu'dan Dünyaya Armağan Bulgur
Asuman Kerkez kimdir? Asuman Kerkez kaç yaşında?

ASUMAN KERKEZ KAÇ YAŞINDA?

Asuman Kerkez 1976 doğumlu olup 45 yaşındadır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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