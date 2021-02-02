Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi
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Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi

02.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:50
Asuman Dabak'a doğum günü sürprizi

Çeşme'de yaşayan usta oyuncu Asuman Dabak, 51 yaşına girdi. Dabak'ı bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. İşte o kareler...

Burcu Hattat, Fulya Gündoğdu ve Birem Yapar'ın pandemi şartlarına uyarak organize ettiği sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Dabak, "Güzel yürekli dostlarıma, arayıp mesaj gönderen tüm sevdiklerime çok teşekkür ediyorum. Hayat, dostlarla paylaştıkça güzel. Dilerim en kısa zamanda sağlıklı günlerde nice kutlamalarımız olur" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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