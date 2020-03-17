ASÜD: Sütte arz yeterli, endişeye gerek yok Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), "Sanayicimiz, vatandaşımızın talep ettiği miktarda, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam edecektir, endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), "Sanayicimiz, vatandaşımızın talep ettiği miktarda, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam edecektir, endişeye gerek yok" açıklamasını yaptı. Kaynak: Dunya.com