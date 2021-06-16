ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü
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ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü

ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e kansere neden olabilen asbest maddesine karşı verdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e kansere neden olabilen asbest maddesine karşı verdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye geçtiğimiz aylarda Eğriçam Mahallesinde yıkılması planlanan bir binada yaptırdığı kontrollerde tespit edilen 20 ton asbestli malzemenin sökümünü ve bertaraf edilmesini sağlamıştı. Asbest, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Kanser Araştırma Merkezinin 'Kanserojen Maddeler' listesinde yer alıyor. Türkiye'de de asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sunulması 2010 yılında yasaklanmıştı.

Binaların yıkımı öncesinde asbeste karşı güvenlik önlemlerinin alınması konusunda çalışmalar yürüten Asbest Söküm Uzmanları Derneği, bu süreçte Yenişehir Belediyesine destek vermişti.

ASUD Başkanı Ensari, Başkan Özyiğit'i ziyaret ederek, asbest maddesine karşı verdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.

ASUD'a teşekkür eden Başkan Özyiğit, kansere neden olabilen asbest maddesine karşı mücadele etmeye ve halk sağlığını korumaya devam edeceklerini söyledi.

ASUD Başkanı Ensari ise Yenişehir Belediyesinin asbest konusunda harekete geçen az sayıda belediyeden biri olduğunu ifade etti. Başkan Özyiğit'e teşekkür plaketi takdim eden Ensari, plaketi "ülke adına" verdiklerini belirtti. - MERSİN

ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü
ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü
ASUD'dan Başkan Özyiğit'e asbest teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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