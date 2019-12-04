ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Öğrencilerin fotoğrafları incelemesi Öğrencilerin açıklaması ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı AKSARAY - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:48
ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın

Öğrencilerin fotoğrafları incelemesi

Öğrencilerin açıklaması ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY - (ASÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şükrü Keleş, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde 'ın "Beyaz Yürüyüş", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Aynı bölümden Kader Özdemir ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış Şehitler Anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi Yavrusu", spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Motokros Heyecanı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Çalışkan da haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" fotoğrafı için oy kullandı.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkide her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çok güçlü fotoğrafların olduğunu söyledi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Keleş, dünyanın dört bir yanından güzel fotoğraf kareleri için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Özdemir ise AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, fotoğrafları çeken muhabirleri kutladı.

İletişim fakültesi öğrencileri olarak Anadolu Ajansını sürekli takip ettiklerini anlatan Özdemir, "Tüm çalışanların emeğine sağlık. Çok güzel fotoğraflar. Hepsini çok beğendik. Özellikle beğendiğimiz fotoğraflar oldu, oylarımızı onlara kullandık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ASÜ İletişim Fakültesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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