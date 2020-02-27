ASÜ'de "Anadoluyu Mayalayanlar" konferansı düzenlendi

27.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:00

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) "Anadoluyu Mayalayanlar" konulu konferans düzenlendi.

ASÜ İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan yazar Sadık Yalsızuçanlar, İslam dininin Anadolu'da yaşayan insanlar üzerinde büyük etki bıraktığını söyledi.

Anadolu'da İslam ve irfan mayası o kadar sinmiştir ki bunun, atasözlerinde, deyimlerde ve şiirlerde görülebilindiğini belirten Yalsızuçanlar, şöyle konuştu:

"Anadolu, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, Mevlana Celalettin-i Rumi gibi bilgeler tarafından mayalanmıştır. Maya olmadan insandan bahsedemeyiz. İnsanın kendini bilmesinden de bahsedemeyiz. Maya, esastır, özdür. Mayasını, aslını esasını bilen, gönlüne gelen, gönlüne çalınan kelamı bilen kendini bilir. Kendini bilmenin, insan olmanın esası mayadır. Maya demek öz demektir. Maya ile kastedilen Anadolu'ya Türkistan'dan gelen kelamdır. Bu kelam Anadoluyu mayalamıştır. Bununla kastettiğimiz de insandır. Bu kelam olmadan beşerden insan olarak bahsedemeyiz. Anadolu'nun esası özü bu mayadır."

Program sonunda kitaplarını imzalayan Sadık Yalsızuçanlar'a, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: AA